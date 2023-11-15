Росрыболовство опровергло, что разведение мух "черная львинка" предназначено для человека

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Разведение мух "черная львинка", которые распоряжением правительства РФ отнесены к виду сельскохозяйственной деятельности, направлено на укрепление кормовой базы аквакультуры и ускоренное развитие этого сектора, заявили "Интерфаксу" в Росрыболовстве.

В ведомстве опровергли распространенные в ряде СМИ и соцсетях сообщения о том, что продукция нового вида сельхоздеятельности может быть использована при производстве продуктов питания.

В соответствии с распоряжением правительства от 10 октября этого года (№2761-р) классификатор ОКПД 2.10.91.10.290, в который входят корма для сельскохозяйственных животных, дополнен новым видом сельскохозяйственной деятельности – разведением мух "черная львинка" и производством продукции из нее.

Однако в Росрыболовстве обеспокоены тем, что в ряде СМИ и соцсетях это решение распространяется в неверной трактовке как разрешение использовать эту продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для человека.

"Это не соответствует действительности. Принятая мера необходима только для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб, - подчеркнули в ведомстве. - Из этого насекомого возможно производить основу кормов для аквакультуры, так как мука из "черной львинки" по составу может заменять рыбную муку, из которой производятся рыбные корма".

Распоряжение направлено на создание правовой базы при производстве кормов из насекомых для сельскохозяйственных животных, включая объекты аквакультуры, уточнили в ведомстве.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко, потребность в кормах для аквакультуры будет только нарастать. "Необходимо задействовать альтернативные источники протеина, причем желательно животного происхождения. Теперь можно сказать, что правовая база для этого в отрасли заложена", - отметил он, добавив, что "черную львинку" можно разводить в необходимых объемах.

По мнению заведующего кафедрой ландшафтной архитектуры и искусственных лесов Северного (Арктического) федерального университета имени Ломоносова Александра Антонова, благодаря этому решению теперь в РФ можно разрабатывать корма с альтернативным протеином – из насекомых, а именно из протеина мухи "черная львинка". "Она содержит все необходимые элементы для того, чтобы рыба прекрасно росла. Фактически это является отличным аналогом рыбной муки. Состав таких кормов включает все необходимые элементы, способствующие выращиванию рыбы. Мы проводили испытания на семге, на кумже и получили достаточно хорошие результаты как по приростам, так и по микрофлоре", - сказал он.

По его словам, положительные результаты дали и эксперименты по применению "черной львинки" в кормовых добавках для теплокровных животных, в частности, для поросят и коров.