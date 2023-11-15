Минвостокразвития станет координатором северного завоза

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минвостокразвития получит функции федерального координатора северного завоза. Соответствующие поправки в законодательство правительство рассмотрит на заседании в четверг.

Как сообщила пресс-служба правительства, планируется внести изменения в постановление от 30 июня 2012 года N664 и наделить Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза.

Как сообщалось, летом 2023 года в РФ был принят закон о северном завозе. Документ, в частности, ранжирует грузы северного завоза. Кроме того, законом вводится координатор северного завоза, который будет определять ежегодную потребность в грузах на трехлетний период, а также их номенклатуру и объем, условия договоров. Также планируется создание единого морского оператора северного завоза. Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.