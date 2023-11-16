Глава ЦБ РФ обсудит с парламентом основные направления единой ДКП на 2024-2026 гг.

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании четверг планирует заслушать главу Банка России Эльвиру Набиуллину с докладом об основных направлениях единой денежно-кредитной политики (ДКП) на 2024-2026 годы.

Согласно регламенту, с докладом также выступит глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, каждая фракция сможет задать по два вопроса. Затем оценку работе ЦБ дадут представители фракций.

В документе представлены три сценария: базовый, рисковый и "усиление фрагментации".

Базовый сценарий ЦБ предполагает, что инфляция в России в 2023 году составит 7-7,5%, в 2024 году снизится до 4-4,5%, в 2025 и 2026 годах - 4%. Экономика РФ в 2023 году вырастет на 2,2-2,7%, в 2024 году рост замедлится до 0,5-1,5%, в 2025 году ВВП вырастет на 1-2%, в 2026 году - на 1,5-2,5%. Средняя ключевая ставка в 2024 году вырастет до 12,5-14,5% с 9,9% в 2023 году, в 2025 году снизится до 7-9%, в 2026 году - до 6-7% (этот уровень оценивается как нейтральный).

Сценарий "усиление фрагментации" предполагает нарастание тенденции деглобализации: все большее разделение стран на блоки, перемещение производств обратно на свою территорию или в дружественные и географически близкие страны. Для российской экономики, помимо ухудшений условий торговли в целом, это также означает вероятное усиление санкционного давления, отмечает ЦБ в документе.

Инфляция в России, согласно этому сценарию, в 2024 году составит 5-7%, в 2025 и 2026 годах - 4%. ВВП РФ в 2024 году снизится на 0,5-2,5%, в 2025 году ЦБ допускает рост экономики на 1% или ее снижение на 1%, в 2026 году прогнозируется рост на 1,5-2,5%. Средняя ключевая ставка в 2024 году вырастет до 14-16%, в 2025 году она снизится до 8,5-10,5%, в 2026 году - до 6-7%.

В рисковом сценарии собран весь комплекс неблагоприятных внешних условий. ЦБ закладывает более сильное ужесточение денежно-кредитных политик регуляторами развитых стран на фоне устойчивого инфляционного давления и стремления сохранить доверие к принимаемым решениям. Дальнейшее повышение процентных ставок приводит к усилению давления на балансы финансовых организаций и в конечном итоге к финансовому кризису в мире. Процессы деглобализации в этом сценарии также нарастают. Для российской экономики в этом сценарии также вероятно усиление санкционного давления.

Рисковый сценарий предусматривает рост инфляции в России до 11-13% в 2024 году, ее снижение до 4% в 2025 году и сохранение на этом уровне в дальнейшем. ВВП РФ, согласно прогнозу, в 2024 году упадет на 4-6%, в 2025 году - еще на 1,5-3,5%, а в 2026 году вырастет - на 2-3%. Средняя ключевая ставка в 2024 году увеличится до 16-17%, в 2025 году снизится до 8,5-10,5%, в 2026 году - до 7-8%.