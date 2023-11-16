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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Минобороны заявило о поражении двух украинских дронов под Брянском и трех возле Крыма

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об уничтожении двух беспилотников самолетного типа над Брянской областью, еще три дрона перехвачены в акватории Черного моря возле побережья Крыма.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Республики Крым", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минобороны РФ Брянск Чёрное море Республика Крым
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