Патрушев сообщил об усилении противовоздушной обороны в регионах ЦФО

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Противовоздушная оборона усилена в регионах Центрального федерального округа, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Оперативными штабами в регионах приняты меры по защите населения и критической инфраструктуры, усилена противовоздушная оборона", - сказал Патрушев на совещании в четверг.

"Организовано патрулирование территорий, находящихся в непосредственной близости к критически важным и потенциально опасным объектам. Приняты меры по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении данных объектов", - заявил он.

Секретарь СБ РФ отметил, что правительство РФ предоставило приграничным с Украиной регионам необходимые средства на обустройство линий территориальной обороны.

"Организована работа по актуализации перечней объектов ТЭК, подлежащих категорированию с учетом новых вызовов и угроз. Утверждены критерии отнесения объектов всех видов транспорта к критически важным и потенциально опасным объектам, а также определены категории их значимости и опасности",- заявил Патрушев.

"Запасные пункты управления региональных органов власти и органов местного самоуправления приведены в соответствие с характером выполняемых задач", - отметил он.