Проект об особом порядке обработки личных данных сотрудников спецслужб принят в I чтении

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении проект закона об особом порядке обработки персональных данных сотрудников спецслужб.

Законопроект (№416441-8) предлагает особый порядок обработки персональных данных отдельных категорий лиц, определяемых президентом РФ, а также направлен на исключение накопления сведений в государственных, муниципальных и иных информационных системах о ведомственной принадлежности сотрудников Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД, СВР России.

Предусматривается создание реестра информационных систем персональных данных, в которых осуществляется обработка персональных данных сотрудников спецслужб.

За Минцифры РФ закрепляются полномочия по установлению порядка создания и ведения реестра.

Проектом закона также устанавливается обязанность операторов информационных систем в случае выявления сведений о ведомственной принадлежности сотрудников спецслужб информировать соответствующий орган в целях принятия этим органом мер по изъятию указанных сведений или ограничению доступа к ним в соответствии с законодательством РФ.

Положениями законопроекта предусматривается право уполномоченных федеральных органов исполнительной власти направлять оператору информационных систем персональных данных требование о предоставлении доступа к информационным системам персональных данных, уточнении, извлечении, обезличивании, блокировании, удалении или уничтожении персональных данных, а также восстановлении уточненных, извлеченных, обезличенных или заблокированных персональных данных и дополнении ранее неучтенными персональными данными отдельных категорий лиц.

Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее высказал мнение, что ко второму чтению было бы целесообразным включить в законопроект положения об особом порядке обработки персональных данных военнослужащих войск национальной гвардии и членов их семей, чего в варианте первого чтения инициатива не предусматривает.