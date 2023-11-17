Десантники РФ под Соледаром нанесли удар по району скопления живой силы ВСУ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР нанес удар по украинской пехоте и складам с боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.

"В районе Соледара личный состав артиллерийской батареи тульских десантников нанес огневое поражение по району скопления живой силы противника, а также по складам боеприпасов ВСУ. После завершения боевой работы расчет гаубицы оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие", - сказано в сообщении.

Огонь велся из 152-мм гаубицы Д-20. Орудия работают в связке с разведывательными беспилотниками, которые засекают цели, после чего их координаты передаются на пункт управления, который высчитывает исходные данные, куда нужно навести орудие.

Гаубица Д-20 может вести огонь на дальность до 17 км и выпускать до пяти снарядов в минуту.