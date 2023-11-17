Песков признал необходимость определенной цензуры в условиях военного времени

Дмитрий Песков Фото: Павел Бедняков/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что военное время, которым сейчас живет Россия, требует определенной цензуры, но сам не берется провести грань между критикой и дискредитацией специальной военной операции.

"Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти (...). Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура и должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное, мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

При этом пресс-секретарь президента не берется дать экспертную оценку того, где проходит грань между критикой СВО и дискредитацией Вооруженных сил РФ. "Где грань? Я не могу ответить на этот вопрос. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается СВО, я бы посоветовал десять раз подумать", - подчеркнул он.

На вопрос о тех, кто покинул Россию из-за несогласия с происходящим, пресс-секретарь президента отметил, что Родина "всегда открыта для всех, кроме врагов". "Страх - это нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях. Ничего в этом страшного нет. И кто-то даже уехал из страны. Но кто-то уехал и стал ругать свою Родину, порочить свою Родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно", - сказал Песков.

"Я уже не говорю про законы, которые будут действовать в отношении них. Люди их не примут", - уверен пресс-секретарь президента. "Те, кто, грубо говоря, разинул рот на свою страну, - им уже будет очень сложно объясниться перед людьми, которые живут у нас. Это будет большой проблемой для них", - заметил Песков.

Представитель Кремля не согласился с тем, что отъезд "запутавшихся" из России связан с тем, что государство не смогло правильно объяснить им свои действия. "Все-таки все остались, все здесь (...). Кто-то - маленькая часть - уехали. Говорить о том, что государство виновато, что им не объяснило, - то есть все поняли, а они не поняли - больше, наверное, это их проблема и не государству заниматься этими проблемами", - сказал он.