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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Новак заявил о заинтересованности России в стабильности в Южной Осетии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Южная Осетия является стратегическим союзником России и обеспечение ее безопасности и социально-экономической стабильности отвечает долгосрочным интересам России, заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с президентом республики Аланом Гаглоевым.

"В первую очередь рассчитываем, что по насущным вопросам мы будем координироваться. Исходим из того, что залогом успешного развития республики является стабильность внутри и вокруг нее. Поддерживаем развитие связей республики с субъектами России. Потенциал взаимоотношений огромен. На международном треке продолжаем содействовать Южной Осетии в расширении внешних контактов, готовы дальше поддерживать инициативу наших югоосетинских друзей по наращиванию взаимодействия с близкими нам по духу государствами", - сказал Новак.

Он заверил, что республика может опираться на поддержку России в ключевых сферах, и пообещал, что он сам как сопредседатель межправкомиссии будет содействовать двустороннему сотрудничеству, социально-экономическому развитию Южной Осетии, торгово-экономическим связям, а также реализации социальных программ.

Гаглоев отметил, что спустя четыре с половиной года заседание межправкомиссии проводится в Цхинвале.

"Для югоосетинской стороны это важно, так как комиссия является важным инструментом взаимодействия и сотрудничества наших стран. Благодаря этому механизму эффективно решаются задачи в социально-экономической и финансово-бюджетной сферах республики, что способствует повышению благосостояния граждан и достижению относительной стабильности в регионе. (...). Хочу отметить, что с началом Вашей работы в югоосетинском направлении наше сотрудничество вышло на качественно новый уровень", - сказал президент.

Новак также отметил поддержку Цхинвалом СВО и новых российских регионов. "Мы признательны за солидарность с Россией в специальной военной операции и поддержку новых регионов, включая гуманитарную помощь и направление добровольцев. Это еще раз доказывает высочайший уровень духовной близости между народами", - сказал он.

На 22-м заседании межправкомиссии будут обсуждать предоставление в 2023 году финансовой помощи Южной Осетии в целях ее социально-экономического развития, в том числе на реализацию соглашений, заключенных в рамках развития договора о союзничестве и интеграции, государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы", плана мероприятий по оптимизации энергообеспечения республики, предыдущих инвестпрограмм, а также таможенное взаимодействие сторон.

Предыдущее заседание комиссии прошло в Москве 8 февраля 2023 года.

Южная Осетия Александр Новак Алан Гаглоев
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