В Минэкономразвития отметили туристический потенциал Мурманской области

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Мурманская область заняла свою уникальную туристическую нишу, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

"С нашей точки зрения Мурманская область сделала серьезный прорыв, помимо того, что это традиционно промышленный регион с добычей полезных ископаемых, зачастую уникальных", - сказал министр журналистам по итогам рабочей поездки в пятницу в Мурманск и Кировск.

Он отметил, что регион занимает стратегическое значение с точки зрения транспорта, безопасности страны, является регионом дислокации Северного флота и других воинских подразделений.

Решетников подчеркнул, что турпоток в Мурманской области показывает положительную динамику.

"На фоне этого наша новая отрасль специализации находится в топе по росту туристического потока и здесь абсолютно уникальные туристические продукты. Действительно, свою нишу в северном сиянии, привлечении иностранных туристов (регион - ИФ) нашел. Всячески региону будем помогать, это точка на туристической карте страны", - сказал он.

Говоря о реализации инвестпроектов в Мурманской области, глава Минэкономразвития отметил, что "Мурманская область - один из регионов, который текущую ситуацию превращает в возможности, а возможности в реальные проекты".

Ранее в пятницу губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что за январь-сентябрь текущего года регион посетили более 396 тыс. человек, что на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в инвестпортфеле Мурманской области 74 туристических проекта на сумму 76 млрд рублей.