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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Военные РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ в трех украинских областях

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по украинским арсеналам боеприпасов в Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На аэродроме "Лозоватка" в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ. В районах населенных пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области уничтожены два арсенала боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков на брифинге в субботу.

По его словам, помимо этого, уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ в районе Волчанска Харьковской области.

"В районе населенного пункта Выгода Одесской области уничтожен склад топлива для военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.

Он заявил, что в течение суток средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

"Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Новая Збурьевка, Чаплинка Херсонской области, Спартак, Пески и Ясиноватая Донецкой народной республики", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ HIMARS Игорь Конашенков Днепропетровская область Житомирская область Киевская область
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