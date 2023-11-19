Трое детей погибли при пожаре в Тюменской области

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Трое детей стали жертвами пожара в квартире в одном из домов города Ялуторовска в Тюменской области, сообщила пресс-служба областного МЧС.

"В городе Ялуторовске загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже", - говорится в сообщении.

Также в результате пожара три человека - женщина и двое детей - получили травмы. Они госпитализированы.

Пожар площадью 100 кв. м ликвидировали 22 специалиста и пять единиц техники МЧС России.

Отмечается, что в квартире не было пожарного извещателя.