Песков заявил, что возможный запрет ЕС на алмазы из РФ ударит по европейцам

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы ЕС запретить поставки российских алмазов, напомнив, что до сих пор России удавалось минимизировать последствия вводимых против нее санкций.

"Давно анонсировалась эта тема. Это продолжение поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов этих задумок, будут бить по России. Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга: страдают интересы самих европейцев. До сих пор нам удавалось находить способы минимизировать негативные последствия санкций", - сказал Песков журналистам в понедельник.