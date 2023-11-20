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Первая Всероссийская школа НЦФМ по искусственному интеллекту открылась в России

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Первая Всероссийская школа Национального центра физики и математики (НЦФМ) по искусственному интеллекту открылась в Сарове (Нижегородская область).

"Очень важным основанием является та востребованность искусственного интеллекта, которая сейчас есть везде и прежде всего в современной экономике, в банковском секторе. Мы уже на каждом шагу начинаем пользоваться искусственным интеллектом и возник важный научный вопрос с его использованием", - сказал научный руководитель НЦФМ, академик РАН Александр Сергеев.

По словам сопредседателя направления НЦФН "Искусственный интеллект и большие данные в технических, промышленных, природных и социальных системах", академика РАН Игоря Каляева, заявки на поступление в школу пришли от 400 человек.

"Были отобраны около ста человек, чьи научные интересы совпадают с тематикой школы. Это молодые ученые из 17 регионов, включая Ростов-на-Дону, Донецк, Луганск, Кабардино-Балкарию, Таганрог", - сказал академик, уточнив что молодым, согласно закону, ученый считается до 39 лет.

НЦФМ создан по поручению президента в городе Саров Нижегородской области. Центр функционирует при поддержке госкорпорации "Росатом", Российской академии наук, Минобрнауки России, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, Курчатовского института и Объединенного института ядерных исследований.

По словам академиков, основные цели НЦФМ - получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление кадрового потенциала предприятий госкорпорации "Росатом" и сферы научных исследований и разработок.

"Например, в рамках научной программы ученые уже соединяют системы искусственного интеллекта с биологическими для развития возможностей человеческого тела и готовятся выращивать растения в космосе ради освоения лунных ресурсов", - рассказали в центре.

Саров
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