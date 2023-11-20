В МГИМО открылась выставка культурного наследия Объединенных Арабских Эмиратов

Фото: пресс-служба посольства ОАЭ в РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В МГИМО в понедельник состоялось открытие выставки художественного творчества и культурного наследия эмиратского народа.

"Проведение подобных мероприятий вносит огромный вклад в укрепление дружбы и расширение культурного обмена между нашими народами", - сказал посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

Открытие приурочено к 52-ой годовщине образования Объединенных Арабских Эмиратов.

"Здесь вы сможете окунуться в атмосферу богатого и разнообразного культурного наследия Эмиратов, воочию ознакомиться с творчеством художников, с традициями и обычаями эмиратского народа", - отметил эмиратский посол.

Со своей стороны ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что ОАЭ - это "очень динамично развивающаяся страна", "экономика, образование и логистика которой меняются на глазах". Он назвал такие изменения впечатляющими, отметив работу руководства страны.

"Сегодняшняя выставка - возможность для студентов и преподавателей приобщиться к художественной культуре ОАЭ", - сказал Торкнуов.