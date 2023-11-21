МЧС РФ доставит еще 27 тонн гумпомощи для населения сектора Газа
Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - МЧС России доставит в Египет очередной груз гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщается в телеграм-канале министерства во вторник.
"Самолет Ил-76 ведомства вылетел из аэропорта Махачкалы в египетский аэропорт Эль-Ариш", - следует из сообщения.
Отмечается, что борт доставит 27 тонн гуманитарной помощи.
"Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его жителям сектора Газа", - сообщает ведомство.