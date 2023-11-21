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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина фразой "ничего не получится"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя словесные угрозы Киева в адрес Владимира Путина, заявил, что "у них ничего не получится".

"Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет, ничего у них не получится", - сказал Песков журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможность покушения Киева на Путина.

Он подчеркнул, что сомнений нет в том, что "все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты".

Дмитрий Песков Владимир Путин Украина
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