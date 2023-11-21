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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Голикова открыла павильон молодежи на выставке-форуме "Россия"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова открыла павильон молодежи на выставке-форуме "Россия", а также дала старт 100 дней до начала Всемирного фестиваля молодежи.

"Мы считаем, что это один из лучших павильонов, который объединяет в себе все лучшее, что есть у нашей молодежи", - сообщила Голикова журналистам во вторник.

Она также добавила, что на Всемирный фестиваль молодежи, до которого осталось ровно 100 дней, поступило более 250 тыс. заявок из 183 стран. На самом фестивале будут работать более 4 тыс. волонтеров.

Всемирный фестиваль молодежи должен состояться с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус".

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.

Татьяна Голикова
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