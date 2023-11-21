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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Песков назвал глупостью предложение ограничить перемещения дипломатов РФ в ЕС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "очередной антироссийской глупостью" предложения ограничить передвижения российских дипломатов внутри Евросоюза страной пребывания.

"Удивляться нечему, наверняка еще что-нибудь придумают, в этом сомнения нет. Очередная глупость, антироссийская глупость", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Песков отметил: "Они затруднят работу российских дипломатов, они отказываются от общения с нашими дипломатами, то есть отказываются от получения информации из первоисточника". "Большей глупости трудно себе представить для разумных политиков, уж как минимум нужно ориентироваться на то, чтобы иметь свежие данные с двух сторон, а они для себя одну сторону полностью отвергают. Это абсолютная глупость", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Он напомнил, что "у них очень много людей, которые, несмотря ни на что, нуждаются в консульских услугах для своих связей с Россией, они лишают людей этого права - там, в Европе, живут десятки, а то и сотни тысяч наших бывших или нынешних сограждан, которые тоже получаются ущемленными в правах".

"Поэтому это неразумно, это слепое желание каким-то образом досадить России. Ничего хорошего об этом сказать невозможно", - заключил Песков.

Ранее стало известно, что государства ЕС обсуждают предложение Чехии ограничить возможность перемещения российских дипломатов по территории союза.

"Чехия хочет, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, которые позволяют передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне", - сообщила газета Financial Times (FT).

Кроме того, Чехия выдвинула предложение принимать только биометрические паспорта.

Дмитрий Песков ЕС Чехия
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