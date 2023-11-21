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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Посол ОАЭ заявил о намерении страны продолжать налаживать партнерство с Россией

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ОАЭ продолжат налаживать работу по взаимодействию и укреплению партнерства с Россией, заявил во вторник посол ОАЭ в Москве доктор Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

"Что касается экономического взаимодействия между нашими странами, хотелось бы подчеркнуть, что объем товарооборота в 2022 году достиг почти $10 млрд США, что на 95% выше уровня 2021 года. Количество авиаперевозок между различными городами двух стран достигло около 275 рейсов в неделю, что способствует туристическому обмену и росту числа туристов в обеих странах, а также укреплению культурного и гуманитарного взаимодействия", - сказал он на приеме в Москве по случаю 52-ой годовщины основания Объединенных Арабских Эмиратов.

"Мы будем продолжать работу по налаживанию взаимодействия и укреплению партнерства с Российской Федерацией и другими странами для достижения общих интересов, развития и процветания", - сказал Аль-Джабер.

Эмиратский посол отметил, что Россия и ОАЭ взаимодействуют по ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, путем двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках различных региональных и международных организаций, а также непостоянного членства Объединенных Арабских Эмиратов в Совете Безопасности ООН.

"в дополнение к этому, Объединенные Арабские Эмираты готовы к тесному сотрудничеству с Российской Федерацией и нашими партнерами среди стран-членов БРИКС", - сказал Аль-Джабер.

Ежегодно 2 декабря Объединенные Арабские Эмираты празднуют Национальный день в память об основании единого государства в 1971 году. 2 декабря 1971 года правители эмиратов подписали соглашение об объединении семи эмиратов и создании Объединенных Арабских Эмиратов в качестве единого и процветающего государства, которое основал покойный шейх Заид бин Султан Аль Нахайян, отец-основатель Объединенных Арабских Эмиратов, и его братья-основатели, правители эмиратов.

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер ОАЭ
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