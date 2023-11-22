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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

В Анапе за четыре часа выпала месячная норма осадков

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Экстренное предупреждение действует в Анапе (Краснодарский край) из-за ливня с градом, сообщает пресс-служба мэрии города.

"За 4 часа в Анапе выпала месячная норма осадков. Из-за залпового дождя в сочетании с градом вода не успевает уходить, скапливается в низинных участках. По городу и сельским округам работают мониторинговые группы управления гражданской обороны и защиты населения", - говорится в сообщении.

К моменту выпуска пресс-релизе дождь прекратился, но синоптики ожидают, что он будет идти в течение всего дня.

Анапа Краснодарский край
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