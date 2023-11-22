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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Матвиенко призвала ускорить разработку закона о праве чоповцев сбивать беспилотники

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что нужно как можно быстрее принимать закон о праве частных охранных структур сбивать беспилотники.

"Частные охранные структуры, в основном которые охраняют объекты ТЭК, не имеют права бороться с беспилотниками. В Думу внесен законопроект, который дает им право уничтожать эти беспилотники. Я попрошу комитет по экономике и комитет по обороне, займитесь, пожалуйста, давайте побыстрее примем. Надо сбивать, конечно, надо обеспечивать безопасность", - сказала Матвиенко на заседании СФ при обсуждении вопросов развития топливно-энергетического комплекса.

По ее словам, использование беспилотных летательных аппаратов представляет серьезную угрозу безопасности объектов ТЭК. При этом Матвиенко считает, что противодействовать им нужно новыми современными методами. "Уже охранник в буденовке с ружьем ничего сделать не может с учетом новых угроз", - отметила спикер СФ.

9 ноября секретарь Генсовета "Единой России", глава рабочей группы по СВО Андрей Турчак в своем телеграм-канале сообщил, что законопроект о предоставлении права сотрудникам частной охраны на объектах ТЭК сбивать беспилотники внесен в Госдуму.

Проект закона также уточнит понятие зоны безопасности объекта ТЭК – теперь в нее будет включено и воздушное пространство над его территорией, отметил он.

Совет Федерации Валентина Матвиенко
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