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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий военным

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсии военнослужащим, а также приравненным к ним лицам, с 1 октября 2024 года на 4,5%.

Как ожидается, повышение коснется более 2,7 млн человек.

Это поправки будут внесены в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения РФ, и их семей".

Совет Федерации
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