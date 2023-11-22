Решетников сообщил, что цены в отелях РФ выросли на 8-14% в 2023 году

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Цены в российских отелях выросли в 2023 году, по данным Росстата, на 8-14% в зависимости от категории, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Дефицит гостиниц на фоне повышенного спроса оказывает влияние на цены. По данным Росстата, с начала года цены в сегменте 2-3 "звезды" выросли на 8-11%, в премиальных отелях 4-5 "звезд" - 14% рост. Здесь главное - наращивание номерного фонда", - сказал Решетников в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, с начала года в реестр классифицированных номеров включено 122 тыс. номеров, это плюс 16% к прошлому году.

"Конечно, во многом это выход бизнеса из тени. Но, по данным Росстата, за 9 месяцев этого года введено новых номеров 10 тыс., при том, что у нас за весь прошлый год показатель был 11 тыс., то есть прирост плюс 40%. Это, в том числе итог работы нацпроекта", - подчеркнул министр.