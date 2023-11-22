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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Замглавы МИД РФ обсудил с послом КНР взаимодействие по вопросам повестки дня ООН

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Замглавы российского МИД Сергей Вершинин и посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй обсудили на встрече сотрудничество по актуальным вопросам международной повестки.

"В ходе беседы обсуждалось взаимодействие по вопросам повестки дня ООН. Подтвержден обоюдный настрой на укрепление конструктивного сотрудничества на ооновской площадке в духе отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ в среду.

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