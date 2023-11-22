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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Аэропорт Перми закрыли для обслуживания рейсов из-за снегопада

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Пермь" временно не обслуживает рейсы из-за ухудшения погоды, сообщается в среду в телеграм-канале аэропорта.

"Аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов. В связи с непрекращающимися переохлажденными осадками аэродромной службе не удается добиться необходимого коэффициента сцепления для безопасного выполнения процедур взлета и посадки", - говорится в сообщении.

Рейсы SU 1204 из Москвы и ZF 4164 из Пхукета перенаправлены в Екатеринбург, рейс ЕО 1106 из Минска совершил посадку в Казани.

На вылет из Перми задерживаются рейсы в Москву, Минеральные Воды, Бугульму и Пхукет.

Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы.

В настоящее время в Перми наблюдается сильный снегопад.

В телеграм-канале ГИС-Центра Пермского госуниверситета (ПГНИУ) сообщается, что до утра пятницы выпадет от 6 до 13 мм осадков, это даст прирост снежного покрова с текущих 17 см примерно до 25 см.

Как сообщалось, в ночь на среду пермский аэропорт уже приостанавливал прием и отправку рейсов из-за сложных погодных условий.

По прогнозам метеорологов, снегопады в регионе, начавшиеся во вторник, продлятся до пятницы.

Во вторник в Перми за 12 часов выпало 13 мм снега, а всего с момента начала снегопада - 16 мм (28% от месячной нормы). Синоптики отмечали, что по величине 12-часовой суммы осадков снегопад во вторник стал самым сильным в Перми за восемь лет.

Пермь
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