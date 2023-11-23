Военные РФ нанесли удар по узлу связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины",- сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.
Он сообщил, что "поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области".
"За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS",- заявил Конашенков.
По его данным, за сутки уничтожено 24 украинских беспилотников в ряде районов.