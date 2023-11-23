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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Военные РФ нанесли удар по узлу связи ВСУ на аэродроме в Хмельницкой области

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины",- сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

Он сообщил, что "поражен склад авиационных боеприпасов и узел связи на аэродроме в Хмельницкой области".

"За сутки перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS",- заявил Конашенков.

По его данным, за сутки уничтожено 24 украинских беспилотников в ряде районов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 ноября 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ HIMARS Минобороны Хмельницкая область
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