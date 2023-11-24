Супертеплая погода вернется в самые густонаселенные районы азиатской части РФ

Температура днем на Чукотке будет на 20 градусов выше нормы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Теплая погода, с температурой на 6-10 градусов выше нормы, возвращается на юг западной Сибири, где до середины следующей недели температура днем будет превышать нулевую отметку, при этом на Чукотке будет на 20 градусов теплее нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатскую территорию страны зима пришла, но не совсем. И это означает, что в супертёплая погода возвращается в самые густонаселённые регионы азиатской части - Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Там температура до середины следующей недели будет на 6-10 градусов выше нормы. Это исключительно теплая погода", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что максимальные температуры днем там будут от ноля до плюс 2 - плюс 3 градусов.

Еще одним регионом, в котором в ближайшие дни прогнозируется очень высокая температура, стала Чукотка. "Там температура, начиная с воскресенья, будет на 15-20 градусов выше нормы. Максимальные температуры днем будут от ноля до минус 4, как в Москве. Но это же Чукотка", - сказал Вильфанд.