Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Супертеплая погода вернется в самые густонаселенные районы азиатской части РФ

Температура днем на Чукотке будет на 20 градусов выше нормы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Теплая погода, с температурой на 6-10 градусов выше нормы, возвращается на юг западной Сибири, где до середины следующей недели температура днем будет превышать нулевую отметку, при этом на Чукотке будет на 20 градусов теплее нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатскую территорию страны зима пришла, но не совсем. И это означает, что в супертёплая погода возвращается в самые густонаселённые регионы азиатской части - Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Там температура до середины следующей недели будет на 6-10 градусов выше нормы. Это исключительно теплая погода", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что максимальные температуры днем там будут от ноля до плюс 2 - плюс 3 градусов.

Еще одним регионом, в котором в ближайшие дни прогнозируется очень высокая температура, стала Чукотка. "Там температура, начиная с воскресенья, будет на 15-20 градусов выше нормы. Максимальные температуры днем будут от ноля до минус 4, как в Москве. Но это же Чукотка", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Чукотка Омская область Новосибирская область Алтайский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крымчанин арестован по делу о передаче деталей военной авиатехники Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 16 украинских дронов

Что произошло за день: четверг, 23 ноября

Либертарианец Михаил Светов объявлен в розыск в России

Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Google оштрафовали на 4 млн руб. за неудаление фейков об СВО

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ семян и посадочного материала из Нидерландов

Дополнительные КПП установлены в Мурманской области из-за мигрантов у финской границы

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Дело Олега Митволя вернули в суд после его жалобы на приговор

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });