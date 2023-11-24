В Думу поступил протокол по оптимизации деятельности Экономического Суда СНГ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму на ратификацию внесен протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе Экономического Суда Содружества Независимых Государств.

В соответствующем проекте закона (494579-8), размещенном в пятницу в базе деятельности палаты парламента РФ, речь идёт о протоколе от 6 июля 1992 года, подписанном от имени Российской Федерации в Москве 17 июля 2017 года.

Протокол направлен на оптимизацию деятельности Экономического Суда СНГ.

Протоколом предусматривается, в частности, что назначение судей от РФ в реестр судей Экономического Суда СНГ и прекращение их полномочий по основаниям, предусмотренным соглашением о статусе Экономического Суда СНГ от 6 июля 1992 года, осуществляются президентом России в порядке, установленном главой государства.