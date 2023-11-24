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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Заксобрание Ленобласти попросили отменить ограничение для избрания губернатором

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В заксобрание Ленинградской области внесены поправки к уставу региона об отмене ограничения на участие в выборах и исполнении обязанностей губернатора более двух сроков подряд, сообщил телеграм-канал областного правительства.

Законопроект подготовлен по обращениям от общественных организаций, жителей и районных администраций, которые поступали в парламент. Его автор - председатель парламентской комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев.

Проект регионального закона уже зарегистрирован, говорится на сайте Заксобрания. В пояснительной записке к нему говорится, что в действующей редакции части 5 статьи 19 устава Ленинградской области установлено ограничение числа сроков подряд, в течение которых один и тот же человек может занимать должность губернатора, - не более двух. Однако в 2023 году вступил в силу федеральный закон, который не предусматривает подобных ограничений. Депутаты предлагают привести устав в соответствии с федеральным законодательством.

По мнению авторов, предлагаемая инициатива "даст возможность обеспечить как сохранение политической стабильности, так и продолжение экономического роста для решения важнейших социально-экономических задач региона".

Ленинградская область Станислав Еремеев
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