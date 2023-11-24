Минобороны РФ сообщило о 31 групповом ударе по инфраструктуре ВСУ за неделю

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российское ракетное оружие и беспилотники за неделю нанесли 31 удар по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения техники и боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В период с 18 по 24 ноября Вооруженными силами Российской Федерации нанесен 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, военной техники и базам горючего", - сказал Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, также наносились удары по пунктам размещения подразделений ВСУ, формирований "Азов" (запрещено в РФ - ИФ), а также "иностранного легиона".

"Все назначенные объекты поражены", - заявил Конашенков.

Российские военные за минувшую неделю улучшили положение на купянском направлении, сообщил он.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 13 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 57-й мотопехотной, 14-й, 43-й, 53-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Загоруйковка, Кисловка и города Купянск Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его данным, "потери противника за неделю составили свыше 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии".

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили десять атак штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины, 12-й бригады специального назначения, 24-й, 47-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка (ДНР). Общие потери ВСУ составили более 740 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

На донецком направлении "Южной" группировкой войск отражены 22 атаки противника и нанесено огневое поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Васюковка, Артемовск, Андреевка и Клещеевка (ДНР). За прошедшую неделю потери противника на данном направлении составили более 1680 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, десять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии, сообщил официальный представитель Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" заняты более выгодные рубежи и позиции, а также отражены две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Новодонецкое и Константиновка Донецкой народной республики. Потери ВСУ за указанный период составили свыше 625 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии", - сказал он.

На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили 11 атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Успеновка и Новоандреевка Запорожской области. Потери противника составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 21 боевая бронированная машина, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении противником предпринимались неудачные попытки высадки боевых групп на островах и левом берегу Днепра. В результате упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери ВСУ на данном направлении за неделю составили до 405 военнослужащих, 11 орудий полевой артиллерии, 12 лодок и 26 автомобилей. Также, нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области. Кроме того, захвачены в плен 39 украинских военнослужащих", - сообщил официальный представитель министерства обороны РФ.

В течение недели силами противовоздушной обороны сбиты истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ.

"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, следовавших в направлении полуострова Крым", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что за неделю уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха", две противокорабельные ракеты "Нептун", а также 176 украинских беспилотников.

По его данным, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в течение недели уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 537 самолетов, 255 вертолетов, 9165 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13586 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7166 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15572 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.