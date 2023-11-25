Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Автобус с детьми попал в ДТП в Калужской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием автобуса с детьми произошла в субботу на автодороге "Малоярославец-Боровск" в Калужской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, около 10:00 в районе деревни Уваровское Боровского района водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с автобусом Фоксбас, который следовал из Калуги в Боровский район. В результате столкновения автобус съехал в кювет.

"Предварительно, в результате ДТП водитель иномарки погиб. Пострадали шестеро детей, которые ехали в автобусе", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как уточняет региональная прокуратура, в аварии участвовал экскурсионный автобус, перевозивший детей.

По информации правительства Калужской области, в результате аварии легкие ушибы и ссадины получили семеро детей и один взрослый. Они оперативно доставлены в больницу. Водитель легкового автомобиля погиб.

В аварию попал экскурсионный автобус, перевозивший учеников 23-й школы Калуги на экскурсию в Этномир. Причиной стал выезд на встречную полосу легкого автомобиля.

Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кабмин расширит поддержку для пострадавших от действий ВСУ производителей овощей

Кабмин расширит поддержку для пострадавших от действий ВСУ производителей овощей

Военкор Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Военкор Борис Максудов награжден орденом Мужества посмертно

Иноагентами признаны Михаил Касьянов и ООО "Люди"

Иноагентами признаны Михаил Касьянов и ООО "Люди"

"Промышленные инвестиции" закрыли сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ

Что произошло за день: пятница, 24 ноября

Правительство утвердило изменения в области воинского учета

К единственному открытому КПП на границе РФ и Финляндии отвезут 55 иностранцев

К единственному открытому КПП на границе РФ и Финляндии отвезут 55 иностранцев

Путин призвал быстро принять закон об экспериментальных правовых режимах в ИИ

Набсовет банка "Санкт-Петербург" утвердил стратегию развития на 2024-2026 годы

Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей

Средняя выплата по ОСАГО в октябре впервые превысила 100 тыс. рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });