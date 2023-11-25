Автобус с детьми попал в ДТП в Калужской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Авария с участием автобуса с детьми произошла в субботу на автодороге "Малоярославец-Боровск" в Калужской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, около 10:00 в районе деревни Уваровское Боровского района водитель автомобиля Renault Logan столкнулся с автобусом Фоксбас, который следовал из Калуги в Боровский район. В результате столкновения автобус съехал в кювет.

"Предварительно, в результате ДТП водитель иномарки погиб. Пострадали шестеро детей, которые ехали в автобусе", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как уточняет региональная прокуратура, в аварии участвовал экскурсионный автобус, перевозивший детей.

По информации правительства Калужской области, в результате аварии легкие ушибы и ссадины получили семеро детей и один взрослый. Они оперативно доставлены в больницу. Водитель легкового автомобиля погиб.

В аварию попал экскурсионный автобус, перевозивший учеников 23-й школы Калуги на экскурсию в Этномир. Причиной стал выезд на встречную полосу легкого автомобиля.