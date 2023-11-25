Минтранс по итогам года прогнозирует рост грузооборота морских портов РФ до 900 млн т

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Грузооборот морских портов РФ в 2023 году может вырасти до 900 млн тонн, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев журналистам.

"Общая проектная мощность (морских портов) составляет сегодня 1, 286 млрд тонн, к концу года ввод новых мощностей обеспечит порядка 1,325 млрд тонн и мы перевезем более 900 млн тонн грузов", - сказал он.

По данным Росморречфлота, в 2022 году грузооборот морских портов РФ увеличился на 0,7% по сравнению с 2021 годом и составил 841,5 млн тонн.