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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тверской области

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Кимрском округе Тверской области, летчик жив, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Самолет приземлился в 50 метрах от берега Волги на лед, частично провалился передней частью. На борту находился один пилот, выбрался самостоятельно, покинул опасную зону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорания самолета не произошло. Разрушений нет.

На место происшествия направлены спасатели и медики.

По информации местных СМИ, самолетом управлял Герой Советского Союза Борис Келазев.

Тверская область
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