В Калуге порядка 40 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Авария на теплотрассе произошла в субботу около 14:00 в Калуге, без отопления остались дома, обслуживаемые ТЭЦ Калужского турбинного завода, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее на этой котельной велись аварийные работы, которые завершили накануне.

"После завершения ремонтных работ и подачи тепла произошел прорыв на ином участке теплотрассы", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным калужской горуправы, ТЭЦ Калужского турбинного завода обслуживает порядка 40 многоквартирных домов, расположенных на семи калужских улицах: Билибина, Поле Свободы, Ленина, Московской, Тельмана, Литейная и переулок Литейный.

Прокуратура контролирует устранение аварии. Гражданам обещают перерасчет за тепло.