Транскам закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на Транскавказской автомагистрали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в субботу.

Ограничения введены на участке от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:30 до особого распоряжения.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.