Путин на следующей неделе выступит на Всемирном русском народном соборе
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе выступит на Всемирном русском народном соборе, а также примет участие в церемонии открытия новых медицинских объектов.
График главы государства был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).
На будущей неделе в графике президента также встреча с молодыми учеными и заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи.