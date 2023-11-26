Минобороны РФ сообщило об ударах по топливохранилищам ВСУ в Полтавской области

За сутки отражены девять атак ВСУ на четырех направлениях

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли ракетные, артиллерийские и авиаудары по топливохранилищам вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области и арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищам авиационного топлива ВСУ в Полтавской области, арсеналу авиационных боеприпасов в Черкасской области, живой силе и военной технике противника в 128 районах", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

Отражены четыре атаки ВСУ на купянском направлении, три - на донецком и по одной атаке на краснолиманском и южнодонецком направлениях, заявил он.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в ходе активных действий отражены четыре атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной и 43-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады, 101-й, 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в Харьковской области.

По словам Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили: до 20 военнослужащих, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения ВСУ в районе Серебрянского лесничества", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"Нанесено огневое поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его данным, общие потери украинской армии составили: до 60 военнослужащих и два автомобиля.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Шумы и Марьинка Донецкой народной республики", - сообщил представитель военного ведомства.

Конашенков заявил, что нанесено поражение живой силе и технике 5-й, 80-й штурмовых, 28-й, 30-й, 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Богдановка, Курдюмовка и Андреевка (ДНР).

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 200 военнослужащих, танк и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы "Акация", орудие "Мста-Б", гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 и орудие М119 производства США", - сказал он.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шевченко Донецкой народной республики и улучшили положение по переднему краю", - заявил представитель Минобороны РФ.

По его словам, нанесено огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны в Запорожской области, а потери армии Украины составили: до 80 военнослужащих и два автомобиля.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - сказал Конашенков.

Он заявил, что потери ВСУ на этом направлении составили: до 35 военнослужащих, танк и два автомобиля.

"На херсонском направлении ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области", - заявил Конашенков.

По его данным, потери украинской армии составили до 55 военнослужащих и четыре автомобиля, гаубица "МСТА-Б", радиолокационная станция, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

Российские силы противовоздушной обороны в течение суток сбили два украинских истребителя Су-27 в Херсонской области и один МиГ-29 в Днепропетровской области, заявил он.

По словам представителя Минобороны РФ, также за сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

"Кроме того, уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка, Конопляновка Луганской народной республики, Горловка, Липовое Донецкой народной республики, Таволжанка Харьковской области и Саги Херсонской области", - сказал Конашенков.