Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Пепловый выброс на высоту 2 км над уровнем моря зарегистрирован утром в понедельник на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

По ее данным, пепловый шлейф протянулся в северо-восточном направлении на расстоянии более 5 км.

"В городе Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет", - говорится в сообщении.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в северной части хребта Вернадского, в семи километрах от Северо-Курильска. Это сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. До этого вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как он относится к древним затухающим вулканам.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает, что пепел может представлять угрозу для низко летящих воздушных судов.

Сахалинская область Парамушир Эбеко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Из зоны подтоплений в Евпатории эвакуированы 142 человека

Около полумиллиона жителей Крыма остались без электричества из-за шторма

Три человека погибли в результате выброса метана на руднике в Якутии

Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Семь летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра

Что произошло за день: воскресенье, 26 ноября

Эвакуацию начали в Евпатории из-за подтопления домов штормящим морем

Гражданин России освобожден из плена ХАМАС вне списков обмена

Синоптики спрогнозировали снег и ледяной дождь в Москве в ночь на 27 ноября

Шойгу заявил о создании объединенной системы ПВО со странами ОДКБ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });