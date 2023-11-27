22 населенных пункта ЛНР остались без света из-за непогоды
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - 22 населенных пункта Луганской народной республики остались без электроснабжения из-за сильного ветра в ночь на понедельник, сообщили в республиканском МЧС.
"В результате сильного ветра на территории Луганской Народной Республики, произошел ряд отключений электроэнергии потребителям. Данное происшествие затрагивает 7 городских округов и муниципальных образований, 22 населенных пункта", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что всего без электричества остались 23874 абонента.