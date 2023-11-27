Более 6 тыс. жителей Владивостока остались без тепла из-за аварии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Авария в понедельник оставила без тепла более 6 тыс. жителей Владивостока, сообщила прокуратура Приморского края.

"В 12 часов (5:00 мск) произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения, в результате которой более 6 тыс. жителей Владивостока остались без отопления и горячего водоснабжения", - говорится в сообщении.

Специалисты приступили к ликвидации аварии.

Надзорное ведомство проводит проверку, в ходе которой оценит исполнение законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, а также соблюдение нормативного срока устранения поломки.

Во Владивостоке в понедельник идет снег, температура воздуха - 4-5 градусов мороза. По прогнозам Примгидромета, ночью похолодает до минус 8-11 градусов.