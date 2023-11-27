Устранены последствия аварии, оставившей без тепла более 6 тыс. жителей Владивостока

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали аварию, из-за которой более 6 тысяч жителей Владивостока оставались в понедельник без отопления и горячей воды, сообщила мэрия города.

Изначально вернуть тепло в дома планировалось не ранее 20:00.

В понедельник, 27 ноября, около полудня по местному времени (5:00 мск) произошла авария на магистральном трубопроводе теплоснабжения, в результате которой более 6 тыс. жителей Владивостока остались без тепла и горячего водоснабжения.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой оценит исполнение законодательства при содержании и обслуживании тепловых сетей, соблюдение нормативного срока устранения поломки.

Во Владивостоке в понедельник прошел снег, температура воздуха -4...-5 градусов мороза. По прогнозам Примгидромета, ночью похолодает до -8...-11 градусов.