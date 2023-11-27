Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии закрыли для туристов из-за непогоды

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в понедельник временно закрыты для посещения из-за сильного снегопада и угрозы схода лавин, сообщает администрация курорта в понедельник.

"В горах сейчас опасная обстановка из-за сильного снегопада. На поляне Азау на высоте 2350 метров за ночь выпало более полуметра снега, а наверху осадки с очень сильным ветром. Лавинная обстановка сейчас максимально опасная. Горнолыжные трассы закрыты. На склоны выходить нельзя", - сообщается в телеграм-канале курорта.

Кроме того, введен временный запрет на посещение экотропы, а также лесной территории от Азау до Поляны нарзанов. В поселке Терскол нельзя находиться выше дома N1.

Отмечается, что все службы курорта работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.