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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Гостиницы и дома подтопило в Таганроге

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Дома и гостиничные комплексы оказались подтоплены в городе Таганроге Ростовской области, при этом уровень воды в Таганрогском заливе начал снижаться, сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем телеграм-канале в понедельник.

"Результатом нагонных явлений из-за сильного ветра стало подтопление низменных участков территории. На данный момент в зоне подтопления оказались дома, гостиничные комплексы, находящиеся в зоне риска. По каждому заявлению организовано оперативное реагирование, оказывается помощь. Отмечу, что уровень воды в заливе снизился", - написал Фатеев.

Он также отметил, что восстановлена работа котельных, которая была нарушена из-за непогоды.

В связи с погодными условиями и аварийными ситуациями на сетях энергоснабжения полностью на дистанционную форму обучения переведены школы под номерами 3, 5, 8, 26, а также лицей №28.

Ростовская область Таганрог Андрей Фатеев
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