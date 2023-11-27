В Думу внесен проект о реформе системы присвоения квалификации инвесторов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который уточняет критерии для получения статуса квалифицированного инвестора.

Документ № 496225-8 размещен в электронной базе данных парламента в понедельник.

Согласно законопроекту, для признания квалифицированным инвестор должен соответствовать критериям по образованию, опыту работы, наличию ученой степени, размеру имущества, опыту совершения сделок или размеру дохода.

Получить статус квала также можно будет при сочетании требований по опыту работы и совершения сделок с образованием. Кроме того, документ предполагает возможность комбинирования имущественного критерия с дополнительным подтверждением наличия знаний. В этом случае инвестор будет признаваться квалом только в отношении финансового инструмента, по которому его знания подтверждены.

Конкретные параметры по критериям установит Банк России.

Законопроект обязывает брокера заключать с неквалифицированными инвесторами договоры, предусматривающие право использовать их средства и ценные бумаги в своих интересах, только при наличии положительного результата тестирования.

Документ также устанавливает необходимость повторного тестирования инвесторов. Оно потребуется, если сделки не совершались в течение пяти лет. Такая мера позволит повысить осознанность инвесторов при совершении сделок после длительного перерыва, в течение которого, в том числе могли произойти изменения законодательства, отмечают авторы в пояснительной записке. При этом для минимизации издержек и неудобств предлагается отсчитывать пятилетний срок не со дня получения положительного результата тестирования, а со дня вступления в силу закона.

Инвесторы, которые уже признаны квалами, сохранят этот статус после вступления в силу документа.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования.