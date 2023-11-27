Путин во вторник по видео выступит на Всемирном русском народном соборе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник, 28 ноября в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации, сообщает пресс-служба Кремля.

Центральная тема форума - "Настоящее и будущее русского мира".

В мероприятии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятелей науки и культуры, говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин выступит на XXV Всемирном русском народном Соборе (ВРНС) в Москве.