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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Путин во вторник по видео выступит на Всемирном русском народном соборе

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник, 28 ноября в формате видеоконференции примет участие в пленарном заседании Всемирного русского народного собора, посвящённого 30-летию образования организации, сообщает пресс-служба Кремля.

Центральная тема форума - "Настоящее и будущее русского мира".

В мероприятии примут участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представители Русской православной церкви и других централизованных религиозных организаций России, органов государственной власти, общественных объединений, деятелей науки и культуры, говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин выступит на XXV Всемирном русском народном Соборе (ВРНС) в Москве.

Владимир Путин
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