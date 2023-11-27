Ушел из жизни старший вице-президент Сбербанка Николай Васев

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Умер бывший генеральный директор сервиса недвижимости "Домклик" Николай Васёв, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня скоропостижно ушел из жизни старший вице-президент, руководитель блока "Развитие клиентского опыта B2C" Сбербанка Николай Васёв. По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Васёв проработал в Сбербанке более 12 лет и "фактически выстроил вертикаль ипотечного продуктового сегмента". Он занимал должность гендиректора "Домклик", также под его руководством был создан цифровой сервис оформления ипотеки "Фабрика сделок". В роли руководителя блока "Развитие клиентского опыта B2C" Васёв занимался изменением модели бизнеса на клиентоцентричную.