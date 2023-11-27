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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

До тысячи человек ежедневно знакомятся со стендом Тверской области на выставке "Россия"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Стенд Тверской области на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ пользуется значительной популярностью среди посетителей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В ходе разработки концепции стенда Верхневолжья были учтены широкие экономические, промышленные, культурные возможности Тверской области - такая задача была поставлена главой региона", - говорится в сообщении.

Так, около 500 человек в день посещают кабину машиниста электропоезда "Иволга 3.0". Экспонат позволяет ознакомиться с особенностями управления железнодорожным составом и отправиться в путешествие по городам Тверского края.

В кабине машиниста вся механика идентична системам действующих поездов. Поезд следует через Тверь, Вышний Волочек, Лихославль, Торжок, Осташков, Ржев и Конаковский округ. Среди достопримечательностей, которые можно увидеть на экскурсии, - Ржевский мемориал Советскому солдату, Борисоглебский монастырь в Торжке, озеро Селигер, мультимедийный парк "Россия - Моя история".

Кроме того, ежедневно от 200 до 300 гостей совершают виртуальные велопрогулки.

У посетителей есть уникальная возможность взглянуть на объекты будущего Тверской области - это туристический кластер "Волжское море", Морозовский городок после реновации, обновленный город Торопец, который в следующем году отметит 950-летие с момента первого летописного упоминания.

Кроме постоянно действующих экспонатов, для посетителей выставки подготовлены различные мероприятия. Так, в этом месяце уже состоялись мастер-классы по золотному шитью, мокрому валянию.

Продукция и изделия мастеров Верхневолжья размещены в Универмаге выставке, где можно найти как исторические национальные промыслы и ремесла, так и современные товары.

На выставке-форуме Тверскую область представляют известные деятели культуры и искусства, члены общественных организаций, путешественники, спортсмены, многодетные мамы, отмечается в сообщении.

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года.

ВДНХ Тверская область
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