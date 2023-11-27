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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Минстрой предложил разрешить СНТ строить инфраструктуру без привязки к населенным пунктам

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минстрой России предложил дать возможность садовым некоммерческим товариществам (СНТ) переводить участки для строительства социальной инфраструктуры без привязки к населенным пунктам, заявил замглавы министерства Никита Стасишин.

Он сообщил об этом на секции "Пространственное и градостроительное развитие" XXV Всемирного Русского Народного Собора.

"Огромное количество ИЖС продолжает строиться в СНТ, а в рамках СНТ земельные участки не предназначены для строительства социальной инфраструктуры. (...) Так как закон СНТ приравнен к ИЖС в части регистрации, нам необходимо будет, наверное, через законопроект, который сегодня проходит обсуждение в части управления малоэтажными комплексами, добавить СНТ и распространить возможности перевода без привязки земельных участков для строительства необходимой вспомогательной инфраструктуры ", - сказал замминистра.

Сейчас перевод земельных участков в СНТ возможен, только если это СНТ привязано к населенному пункту.

По мнению Стасишина, такое изменение может привести к тому, что банки начнут финансировать строительство СНТ.

Кроме того, Стасишин напомнил о дополнительных поправках в рамках комплексного развития территорий, которые примут в течение года. Помимо льготной ипотеки, инструмента эскроу и инструмента подрядной организации при индустриальном строительстве через использование домокомплектов, Минстрой запустит программу субсидирования кредитов, взятых подрядными организациями для возведения и покупки домокомплектов.

Минстрой Никита Стасишин
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