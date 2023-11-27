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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2024 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с начала следующего года, сообщается на официальном портале правовой информации.

Закон, в частности, устанавливает МРОТ с 1 января 2024 года в размере 19 242 рублей в месяц с ростом на 18,5% к предыдущему году, а также соотношение МРОТ и медианной заработной платы в размере не ниже 48% с 2025 года.

В настоящее время МРОТ составляет 16 242 рубля.

Владимир Путин
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